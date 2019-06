Sebastian Kujacz jest adwokatem z dużym stażem i doświadczeniem. Jedna z ostatnich spraw, w której bronił, dotyczyła zabójcy z Ząbkowic Kamila M., który brutalnie pozbawił życia swoją byłą dziewczynę, zadając jej ponad 130 ciosów nożem. Ostatecznie mężczyzna dostał zaledwie 25 lat pozbawienia wolności.

"Znam rodzinę Kristiny"

Do sprawy zabójstwa Kristiny z urzędu wyznaczył go sąd. – Ale od razu złożyłem wniosek o zwolnienie mnie z tego obowiązku – mówi mecenas w rozmowie z „Wyborczą”. – Znam rodzinę Kristiny i nie jest to dla mnie łatwa sytuacja.

Ostatecznie o zmianie obrońcy zdecyduje sąd. Jak poinformował prokurator Tomasz Orepuk, do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy swoje pełnomocnictwa złożył także drugi obrońca. W tej chwili jego nazwisko nie jest ujawniane. Wynajęła go do obrony Jakuba A. jego rodzina.

22-letni mężczyzna jest podejrzany o brutalne zamordowanie 10-letniej dziewczynki 13 czerwca. Swoją zbrodnię miał szczegółowo zaplanować. Wg prokuratury zadał Kristinie około 30 ran kłutych nieustalonym narzędziem. Potem upozorował gwałt, czym próbował zmylić śledczych. Ciało dziewczynki, półnagie, pozostawił w lesie koło Imbramowic.