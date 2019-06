Rozmowa z Philippem Klaisem

Joanna Zubel: Co jest dla pana najważniejsze w pracy nad organami dla Narodowego Forum Muzyki?

Philipp Klais: Dotrzeć do serc publiczności, nie tylko do małej grupy miłośników organów. Chciałbym zbudować organy, które polubi społeczność Wrocławia. Zależy mi na tym, by instrument, który buduję, wypełniał całą Salę Główną NFM ciepłym i przestrzennym dźwiękiem oraz posiadał mnóstwo możliwości brzmieniowych.

Musi też pasować do obiektu, miasta, kultury. Razem z moimi współpracownikami staramy się wsłuchać w język kraju, w którym działamy. Nie rozumiemy słów, ale próbujemy wyłapać melodię, rytm, bo język ojczysty to pierwsza rzecz, jaką człowiek słyszy w życiu. Dlatego jego brzmienie wpływa na to, co będziemy lubić, w jakim otoczeniu dźwiękowym będziemy czuć się u siebie. Idealne organy dla Wrocławia muszą grać „z wrocławskim akcentem”. My przyjeżdżamy do was z doliny Renu, nasz akcent siłą rzeczy też będzie w organach NFM słyszalny.