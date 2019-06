Wrocławska Bitwa Kulinarna to wydarzenie, którego celem jest wybranie najlepszych restauracji w stolicy Dolnego Śląska. W pierwszej edycji brane są pod uwagę restauracje, które serwują makarony.

Klienci restauracji mogą wcielić się w rolę krytyka kulinarnego i otrzymać 20 proc. zniżki na wybraną potrawę. 26 czerwca na stronie internetowej organizatora pojawią się w menu dania, które biorą udział w bitwie. Należy zalogować się i założyć konto, a następnie ocenić danie. Bitwa potrwa do 3 lipca.

Wrocławska Bitwa Kulinarna. Lista restauracji

La Famiglia Pizzeria

Pizzeria La Famiglia powstała z miłości do włoskiego jedzenia. Właściciele uwielbiają tę kuchnię z jej oryginalnym smakiem i prostotą. Rodzinie prowadzącej pizzerię przekazał to uczucie wraz z przepisami przyjaciel rodziny, Włoch – oni natomiast te przepisy dostosowali do polskich podniebień.