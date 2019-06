Z seansów zrezygnowano, kiedy Nowe Horyzonty straciły sponsora tytularnego, którym przez lata była jedna z firm specjalizujących się w telefonii komórkowej. Wielu uczestników żałowało tej decyzji. Darmowe pokazy pozwalały uczestniczyć w filmowym święcie także tym widzom, których nie było stać na zakup karnetów. Tradycyjnie były oblegane, a podczas kolejnych edycji miejsca siedzące trzeba było zajmować nawet godzinę przed rozpoczęciem filmu. Inaczej pozostawała twarda nawierzchnia Rynku, chyba że widz okazał się na tyle zapobiegawczy, że przyniósł ze sobą własny składany fotelik - i takich nie brakowało. Do największego wrocławskiego plenerowego kina publiczności nie była w stanie zniechęcić nawet pogoda - podczas deszczowych wieczorów w Rynku przed ekranem wyrastał las parasoli.

Organizatorzy starali się o powrót kina plenerowego od zakończenia poprzedniej edycji, podkreślając jednak, że bez dodatkowych pieniędzy będzie to niemożliwe. - Koszt kina festiwalowego w Rynku przez dziesięć festiwalowych dni to ok. 150-200 tys. złotych - mówił nam w lutym tego roku Roman Gutek, dyrektor Nowych Horyzontów. - Potrzebujemy dużego ekranu, zadaszonej sceny, projektorów, foteli. Walczymy o to, bo pokazy w Rynku są ważne dla festiwalu, miasta, mieszkańców i turystów. Są bezpłatne, więc przyciągają także publiczność, która nie może sobie pozwolić na zakup biletów czy karnetów. Z drugiej strony często osoby, które swój pierwszy festiwalowy seans przeżyły właśnie w Rynku, przychodzą później do kina na płatne projekcje. Kino plenerowe oznacza też, że festiwal jest bardziej widoczny. To powrót do korzeni kina, które narodziło się przecież jako sztuka jarmarczna.