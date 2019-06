Sytuacja jest paradoksalna – oto Szaniawski, teatr, w którym swoje pierwsze spektakle robili Jan Klata i Krzysztof Garbaczewski, gdzie Monika Strzępka z Pawłem Demirskim wystawiali swoje najsłynniejsze przedstawienia, sięga po klasyczną farsę Michaela Frayna. W dodatku „Czego nie widać” reżyseruje Paweł Świątek, kojarzony z teatralną awangardą. Co więcej, jest to najdłuższy spektakl w jego dotychczasowej karierze. Artysta, który nawet „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego potrafił zmieścić w 75 minutach, tym razem trzyma nas w teatrze przez trzy godziny. Szczęśliwie okazuje się, że potrafi w te klocki grać. Przez pierwsze dwie godziny precyzyjnie układa dramaturgiczne puzzle, żeby je koncertowo rozpieprzyć w finale. A przy tym wszystkim koniec końców okazuje się, że jednak da się farsę potraktować z powagą (co wcale nie wyklucza rozchichotanej widowni), użyć jej jako narzędzia pozwalającego powiedzieć coś istotnego.