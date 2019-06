Okna zastawione płytami pilśniowymi, poszarzała od brudu elewacja, z której w niektórych miejscach odpada tynk - dawny szpital przy ul. Hoene-Wrońskiego 13 wymaga kapitalnego remontu.

W obecnym stanie przypomina ponure zamczysko. Nie jest tak znany jak inne budowle Maksa Berga, może dlatego, że położony jest przy mało uczęszczanej uliczce. Niemniej to jedno z najciekawszych dzieł architekta z okresu, gdy ledwie przybył do Wrocławia. W 1909 roku objął stanowisko miejskiego radcy budowlanego i z tego też roku pochodzi projekt szpitala. Jak wskazuje Jerzy Ilkosz w "Leksykonie architektury Wrocławia", widać w nim m.in. wpływ architektury przemysłowej propagowanej przez Werkbund i nawiązanie do ludowego budownictwa sakralnego Śląska w formie okrągłego dachu przedsionka.

Nowa siedziba matematyków

Szpital zbudowany został z funduszy miasta i pełnił funkcję zakładu opieki społecznej. Od 11 sierpnia 1911 roku były tam leczone chore niemowlęta i dzieci z ubogich rodzin.