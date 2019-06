25-letni Stachowiak zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach 15 maja 2016 roku. Policjanci zatrzymali go we wrocławskim rynku, biorąc go omyłkowo za innego, poszukiwanego za handel narkotykami mężczyznę. Odwieziono go do komisariatu policji na Trzemeskiej. Tam rozebrano go, skuto kajdankami, rażono paralizatorem. O 10.24 zmarł.

Proces w tej sprawie wciąż trwa - w piątek, na dzień przed premierą „Paraliżu” Kopki i Tabisza, dokumentalnego spektaklu, który opowiada o sprawie z perspektywy rodziców Stachowiaka i zajmującego się tą sprawą dziennikarza, we wrocławskim sądzie odbędzie się ostatnia rozprawa. Dlatego twórcy przedstawienia mówią, że pokażą pierwszą wersję teatralnej opowieści: - Ona będzie się rozwijać, zmieniać wraz z biegiem wydarzeń - podkreśla Jakub Tabisz z Instytutu Grotowskiego, współtwórca tekstu i - wraz z Kopką - reżyser spektaklu. - Będziemy tej sprawie towarzyszyć aż do finału.