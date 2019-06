– Każdy, nawet podejrzany o najcięższe przestępstwo, ma prawo być sądzony w sposób rzetelny i ma prawo się bronić. Nie przesądzamy o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny, ale powinien mieć zagwarantowane prawo do obrony – podkreślił dr Piotr Kładoczny, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Fundacja skierowała do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy (która prowadzi postępowanie) pismo, w którym pyta, czy podejrzanemu Jakubowi A. został wyznaczony obrońca. Chce również wiedzieć, jakie działania były podejmowane by go wyznaczyć.

Jak podkreśla w komunikacie i przesłanym do prokuratury liście, brak ustanowienia przez organy ścigania i sąd obrońcy może oznaczać naruszenie konstytucji. Zapisano w niej, że każdy przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne, ma prawo do obrony na wszystkich etapach postępowania.

Mówią o tym także Europejska Konwencja Praw Człowieka, Kodeks postępowania karnego, dyrektywa o dostępie do adwokata i dyrektywa o pomocy prawnej.