Zdaniem urzędników ani studenci, ani uczniowie latem tramwajów i autobusów nie potrzebują. Ale studenci wcale nie wyjeżdżają gremialnie z miasta: wielu z nich wykorzystuje ten okres, by popracować, a do pracy chcieliby dojeżdżać MPK. Wakacyjny rozkład oznacza zresztą gorsze warunki podróżowania dla wszystkich pracujących. Komunikacja miejska powinna bowiem konkurować z czasem dojazdu samochodem z miejsca zamieszkania do pracy.

W innych miastach nie ma aż tak dużych zmian. W Gdańsku letni rozkład polega na tym, że… kursów jest więcej, bo linia 8 kursuje dwa razy częściej, a oprócz niej jeździ jeszcze dodatkowa linia nr 63! W Warszawie niektóre linie kursują co 5 min zamiast co 4. Inne – co 10 min zamiast 8. Nadal jednak są to częstotliwości znacznie większe od wrocławskich. W Poznaniu w letnim rozkładzie jazdy tramwaj kursuje w szczycie co 12 min – czyli tak, jak u nas na co dzień. Co jasne, także w Dreźnie i Lipsku tramwaje w lecie kursują zupełnie normalnie: co 10 min.