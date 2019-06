To obopólny interes – św. Jan Chrzciciel dostał od wrocławian miejsce na pieczęci miejskiej i w herbie Wrocławia, w zamian obejmując patronat nad katedrą i miastem. A ta opieka przynosiła (i przynosi) nie tylko duchowe korzyści. Świętojański jarmark, mający średniowieczny rodowód, przyciągał tłumy z całego Śląska i sąsiednich krajów. Ciżba była tak wielka, że rodzice dzieci gubili, o czym wspomina choćby „Żywot św. Jadwigi”.

Żeby tłumy były jeszcze „tłumniejsze”, ojcowie miasta wystarali się w latach 1461-1471 o przywilej odpustu zupełnego. Podobno pertraktacje były trudne, ale rajcy posłali wielbłąda kompetentnemu dostojnikowi w Rzymie i dostali, co chcieli. Dla miasta zaczęła się złota dekada – kasa miejska pęczniała, rosła chwała św. Jana Chrzciciela. Część sum odpustowych przekazywano wprawdzie na krucjatę, ale większość pozostawała w mieście. „Gdyby go nie było – pisał o jarmarku świętojańskim pisarz miejski Peter Eschenloer – byłoby to większą klęską, niż gdyby miasto przez pół roku prowadziło wojnę”.