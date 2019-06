Msza w Katedrze św. Jana Chrzciciela rozpoczęła centralne wrocławskie uroczystości Bożego Ciała. W homilii metropolita wrocławski stwierdził, że ostatnio miały miejsce wydarzenia, które pokazały brak szacunku do Eucharystii. – Chcemy za to świętokradztwo z całego serca przepraszać. Boli nas publiczne znieważanie i wyśmiewanie Eucharystii. Boli nas atak na wszystko to, co dla nas najświętsze, a co wiąże się z osobą Jezusa Chrystusa - mówił.

W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do mszy, jaką na Paradzie Równości gdzie mszy przewodził Szymon Niemiec, aktywista środowiska LGBT i duchowny Ekumenicznego Kościoła Katolickiego oraz wspomniał przypadek wrocławskiego księdza ugodzonego nożem:

– Nie ma naszej zgody na profanację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, na narzucanie społeczeństwu ideologii gender, na demoralizację dzieci i młodzieży, na wyśmiewanie wartości chrześcijańskich.