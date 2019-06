Tadeusz Kosturek stację kolejową w Raszówce ma nieustająco na oku. Jego dom stoi tuż obok i z okien może liczyć pasażerów wsiadających i wysiadających z pociągów relacji Wrocław-Lubin. W poniedziałek 17 czerwca, kiedy składy Kolei Dolnośląskich wreszcie zaczęły się tu zatrzymywać, frekwencji jednak nie przypilnował. Obudził się o godz. 7.30, trochę za późno.

Nieco więcej o liczbie podróżnych wie za to jego małżonka Elżbieta. Przed ósmą była już w pociągu do Lubina. – Wsiadło ze mną w Raszówce sześć osób, na przystanku Gorzelinie – jedna, a kilka w Chróstniku – relacjonuje. Ocenia, że przed godziną piątą, koło szóstej i siódmej podróżnych było znacznie więcej, bo jechali do pracy i szkół.

Tadeusz Kosturek jest sołtysem Raszówki. Tydzień wcześniej razem z ponad setką ludzi zatrzymał pociąg, który jechał na wielką fetę do Lubina. Tam, przy akompaniamencie orkiestry Dziubek Band, piosenkarki Sarsy i prowadzącego Krzysztofa Ibisza, świętowano reaktywację połączenia pasażerskiego.