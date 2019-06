– Wiemy, że nasz syn musi zostać ukarany, jeśli zostanie orzeczona jego wina – powiedziała „Uwadze” matka mężczyzny. Z Jakubem widziała się dzień po zaginięciu Kristiny: – Mieliśmy z nim tylko krótki kontakt w piątek, był bardzo spokojny. Nic nie zwiastowało, że on może dopuścić się takiego czynu. Nigdy nie miał zachowań agresywnych, był zawsze grzecznym, ułożonym chłopcem. Może był przez nas, rodziców, bardzo rozpieszczony.

Te rany będziemy nosić w sobie

Według nieoficjalnych informacji Jakub A. miał winić dziewczynkę za to, że nie układało mu się z jej matką. Byli ze sobą spokrewnieni: 40-letnia kobieta to ciotka mężczyzny: – On nigdy nie powiedział o tej relacji, nigdy jej nie nazwał. Mogę tylko podejrzewać, że taka relacja mogła się stworzyć. Ale to jest matka trójki dzieci, a to młody człowiek, poza tym jest między nimi powiązanie bliższe niż zwykle, więc nie może moralnego prawa, by doszło do tego - powiedziała reporterom TVN matka podejrzanego. - Zawsze zaprzeczał, że coś do niej czuje i tym uspokajał moją czujność. Nigdy nie usłyszeliśmy od niego nic wprost, ale syn wiedział, że jesteśmy kategorycznie przeciwni temu i wydawało nam się, że sytuacja jest już uspokojona, że jeździ coraz rzadziej i że nastąpił jakiś zdrowy dystans.