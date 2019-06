Nagranie zostało umieszczone na jednym z portali społecznościowych. Zostało usunięte, ale powstały kopie. Filmik widzieli rodzice i inni nauczyciele z jeleniogórskiej szkoły. Mogli go też zobaczyć uczniowie. Zaniepokoiło to radę rodziców. Zażądała wyjaśnień od dyrektora szkoły, bo dodatkowo było podejrzenie, że nauczyciel mógł uprawiać seks na terenie placówki. Prywatnie nagrany mężczyzna jest synem dyrektora. Ten ostatni uważa, że film został upubliczniony, by przekreślić jego szansę na kolejną kadencję na tym stanowisku. Sprawa wyszła na jaw w trakcie konkursu.

Władze Jeleniej Góry zawiadomiły Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Jego rzeczniczka Krystyna Kaczorowska zapewniła, że sprawa została przekazana do rzecznika dyscyplinarnego, który zdecyduje, czy podjąć działania.

Nagraniem zajmuje się też prokuratura. Pokrzywdzony mężczyzna złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.