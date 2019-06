Infor tworzy oprogramowanie dostępne w chmurze, obsługujące kompletny zakres procesów dla wybranych branż. Łącznie zatrudnia ponad 17 tys. pracowników i obsługuje ponad 68 tys. klientów w ponad 170 krajach. Wśród tych znanych można wymienić m.in. Ferrari czy Boeinga, ale to także kasyna w Las Vegas, sieci hotelarskie i instytucje amerykańskiej administracji.

Dzielenie się wiedzą

Oddział firmy funkcjonuje we Wrocławiu od 2016 r. Teraz każdy nowy pracownik zatrudniany przez firmę Infor w Europie przyjedzie na szkolenie do stolicy Dolnego Śląska. Spółka intensywnie inwestuje w rozwijanie najnowszych technologii. Rozwiązania chmurowe oraz sztuczna inteligencja są już codziennością w biznesie.

– Bardzo ważne jest to, że tu we Wrocławiu będziemy budować w tym centrum szkoleniowym wiedzę o nowoczesnych, innowacyjnych produktach i technologiach. Mamy już zatrudnionych lokalnych polskich trenerów. Ta wiedza zostanie w naszym mieście i chcemy się nią dzielić również ze środowiskiem wrocławskim. Zapraszamy do współpracy uczelnie i środowiska zajmujące się innowacyjnymi technologiami – mówił na uroczystym otwarciu Artur Sawicki, dyrektor Center of Excellence firmy Infor.