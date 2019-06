1 ZDJĘCIE Cielak tuż przed ponownym montażem (FOT . KRZYSZTOF ĆWIK)

Cielak od dwóch lat jest częścią Pomnika ku Czci Zwierząt Rzeźnych, ale w kwietniu zniknął. Grupa osiłków próbowała go wyrwać z bruku i rzeźba zaczęła się chwiać. Artyści ją wymontowali, zabrali do pracowni, a teraz tak przymocowali do bruku, że zwierzaka nikt nie ruszy