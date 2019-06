Zapadły pierwsze decyzje Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w związku z wycieczką uczniów szkoły podstawowej z Kryniczna do Krakowa w dniach 27-29 maja. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec wychowawczyni, która razem z innymi nauczycielami miała pilnować dzieci.

Według anonimowego listu, jaki trafił do kuratorium, na wycieczce miało dojść do znęcania się nad uczniem. W liście czytamy, że grupa chłopców rozebrała innego ucznia do naga i molestowała go: "Chłopiec uciekł oprawcom i spędził noc na korytarzu. W ubiegłym roku ten sam chłopiec został pobity przez m.in. tych samych »kolegów«. Rodzice dodali, że sprawa została przez dyrekcję zamieciona pod dywan".

Nauczycielce grozi wydalenie z zawodu

- Nasza kontrola nie potwierdza molestowania ani tym bardziej gwałtu. Natomiast doszło do "zabawy" dzieci wykraczającej poza dopuszczalne normy. Malowano ucznia pastą do zębów i zabawiano się pizzą, uczeń spał też na kanapie poza pokojem - wyjaśnia kurator Roman Kowalczyk, podkreślając, że wiele medialnych opisów nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Jego zdaniem z pewnością nie doszło do "tortur".