Adam Kudyba, uczeń LO nr XVI, był jednym z pomysłodawców demonstracji popierającej postulaty nauczycieli, gdy ci brali udział w organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku generalnym w oświacie. Trwał on 19 dni, został zawieszony.

Pod urzędem wojewódzkim, gdzie mieści się Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, manifestowało kilkaset osób – w większości uczniów.

– Ten rok szkolny był zdecydowanie inny od poprzednich. Wiosną mieliśmy prawdziwą lekcję obywatelstwa – mówi Adam. – Strajk w oświacie wpłynął na moje postrzeganie nauczycieli. Zawsze miałem szacunek do tego zawodu, ale myślałem: pedagodzy przychodzą do szkoły, robią swoje na lekcjach, wychodzą. Gdy strajkowali, uświadomiłem sobie, że bynajmniej nie kończą swojej pracy wraz z dzwonkiem. I że to niesamowicie ciężka praca, ale i bardzo ważna. Zobaczyłem w nauczycielach kogoś więcej niż osoby przekazujące wiedzę.