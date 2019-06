Pierwszy manat zamieszkał we wrocławskim zoo w 1934 r. Ówczesny dyrektor dr H. Honigman zakupił młodą samicę manata amazońskiego, która przybyła do zoo 6 sierpnia. Wcześniej w centralnej części słoniarni wybudowano specjalny betonowy basen, który przetrwał do naszych czasów.

Samica nazwana Muschi w momencie przybycia miała 118 cm długości oraz masę 23 kg. Była wówczas sensacją zoologiczną, ponieważ była jedynym manatem w Europie.

Armstrong, Gumle, Ling i Abel

We Wrocławiu manaty mieszkają od października 2014 roku, kiedy to z duńskiego Odense przyjechali do Afrykarium bracia bliźniacy – Armstrong i Gumle. W 2017 r. udało im się znaleźć partnerki w Singapurze.

- Transport Ling i Abel, we wrześniu 2017 r., był najważniejszym tego typu wydarzeniem w ciągu ostatnich 20 lat dla europejskich ogrodów zoologicznych - przypomina Jolanta Kij z Zoo Wrocław.