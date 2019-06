Rozmowa z Danielem Ratuszniakiem, dyrektorem Kina Nowe Horyzonty

Dorota Oczak-Stach: Dotychczas pracował pan w multipleksach. Jakie doświadczenia wykorzysta pan w Kinie Nowe Horyzonty, które w założeniu jest arthousem?

Daniel Ratuszniak: – W konkursie na nowego dyrektora kina postawiono na model biznesowy, który reprezentuję. Kino to dla mnie energia. Gdy odpowiadałem za repertuar wielosalowego kina, starałem się do niego przemycać filmy artystyczne, za co dostawałem po głowie. „Gladiatora” wyświetlaliśmy przez cały rok, pokazywaliśmy „Amelię”, „Niebo” Tykwera. Multipleksy zaczęły się otwierać na taki repertuar. W KNH jest odwrotnie. Trzon tego kina stanowią wydarzenia, przeglądy, festiwale, cykle. Nadają sens działania tego kina.

Co zamierza pan zmienić?

– Będę złym policjantem, który chce przepchnąć głośniejsze tytuły. Równowaga jest wskazana.