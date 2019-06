Podwójny rocznik to skutek reformy edukacji, przeprowadzanej przez byłą minister Annę Zalewską. W efekcie po wakacjach do liceów, techników i szkół branżowych pójdą absolwenci gimnazjów oraz podstawówek.

Będzie tak jak zawsze?

– Istotnie uczniów będzie dwa razy więcej. Ale miejsc również – zapewniał wczoraj Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty.

W podwójnym roczniku na Dolnym Śląsku będzie 49 tys. absolwentów – 26 tys. z nich kończy szkoły podstawowe, a 23 tys. gimnazja. Przygotowano dla nich ponad 50 tys. miejsc w klasach pierwszych. 44 proc. w liceach ogólnokształcących, 39 proc. w technikach, a 17 proc. w szkołach branżowych.

Kuratorium podkreśla jednak, że to, ilu kandydatów ostatecznie przyjmie dana szkoła, może się zmienić. Choćby ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie placówką.

Kowalczyk: – Sporo emocji budzi kwestia liceów, bo do nich prawdopodobnie pójdzie najwięcej absolwentów. W 2003/2004 roku do liceów w Polsce uczęszczało 750 tys. uczniów i wszyscy się pomieścili. Teraz będzie ich ok. 650 tys., czyli o wiele mniej. Nie będzie ani łatwiej, ani trudniej się dostać do szkół. Będzie tak samo, jak zawsze.