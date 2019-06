Wniosek do sądu skierowała świdnicka Prokuratura Okręgowa. Jest on motywowany między innymi postawą oskarżonego.

– Jego dotychczasowe zachowanie wskazywało, że próbował zacierać ślady – mówi prokurator Mariusz Pindera, szef Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. – Zachodzi więc obawa, że będzie podejmował działania w kierunku grożącej mu odpowiedzialności karnej.

We wniosku napisano też o możliwości ukrywania się i społecznej szkodliwości czynu. Decyzja świdnickiego sądu wydawała się więc oczywista i była formalnością. We wtorek po godz. 17 prokurator ogłosił, że mężczyzna trafi na trzy miesiące do aresztu.

– W takiej sytuacji tylko tymczasowe aresztowanie mogło zapewnić bezpieczeństwo sprawie. Nie chcę na razie mówić o motywach, obecnie je weryfikujemy ze względu na to, że oskarżony już wcześniej zmieniał wersje wydarzeń. Prokuratura zleci też badania psychiatryczne – mówi Mariusz Pindera.