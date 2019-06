Amazon ogłosił, że w wyniku corocznego przeglądu wynagrodzeń, podniesie pensje godzinowe we wszystkich centrach logistyki w Polsce: w Sadach k. Poznania, Bielanach Wrocławskich (dwa centra), Sosnowcu i Kołbaskowie k. Szczecina. Nowi pracownicy zarobią 20 zł/h, a kierownicy zespołów 25 zł/h. Nowe stawki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca.

- Podwyżki obejmą pracowników zatrudnionych na cały etat, pół etatu, a także sezonowo – powiedział Steven Harman, wiceprezes ds. operacyjnych Amazon na Europę.

Poza wynagrodzeniem podstawowym zatrudnieni w Amazon mają otrzymywać premię specjalną za frekwencję indywidualną 8 proc. i produktywność zespołu do 7 proc. Oznacza to, że pracownik poziomu początkowego z dwuletnim stażem, który będzie przychodził do pracy zgodnie z grafikiem, zarobi miesięcznie ponad 3,8 tys. zł brutto, a kierownik zespołu ponad 4,7 tys. zł brutto.