W ubiegłą sobotę ponad setka osób zablokowała przejazd pierwszego pociągu Kolei Dolnośląskich do Lubina. Skład miał uświetnić wielką fetę, bo miasto świętowało powrót połączeń na trasie Wrocław przez Legnicę do Lubina.

Imprezę jednak popsuli protestujący z Chróstnika, Gorzelina, Raszówki i Rzeszotar. Zablokowali torowisko i składu nie przepuścili. W taki sposób domagali się, by pociągi zatrzymywały się również na zmodernizowanych stacjach w ich miejscowościach.

– Mówimy „nie” wykluczeniu komunikacyjnemu – tłumaczyli swoją akcję.

Szybko przyniosła skutek. Władze Dolnego Śląska w miniony poniedziałek wystąpiły do kolei o zmianę rozkładu jazdy, a we wtorek ogłosiły, że zmieni się on od 17 czerwca.

Od rana w Chróstniku, Gorzelinie, Raszówce i Rzeszotarach można było wsiąść do pociągu i wysiąść z niego.

Tuż przed godz. 13 wsiadła do niego Anna Wójcik z dzieckiem w wózku. Chwaliła, że podróż jest bardziej komfortowa niż autobusem i busem.