Choć formalnie nie ma przeszkód, by ujawnił również tę część majątku, którą przepisał w 2013 r. na żonę. Tylko żona musi się na to zgodzić.

O samej działce szef rządu mówił niewiele. Głównie tak, by nie powiedzieć nic. Usłyszeliśmy, że kupiona została po cenie rynkowej – bo takie miały być wtedy wyceny w okolicy. Że tekst „Wyborczej” to manipulacja naruszająca „dobra osobiste” szefa rządu i jego małżonki. W którym miejscu – nie wskazano. Zarzucono nam podanie nieprawdziwej wartości działki, choć jej wyceny podjęło się na naszą prośbę dwóch niezależnych rzeczoznawców. Kontrwyceny nie przedstawiono.

Premier do dziś nie odpowiedział również na pytania, skąd jako 34-letni pracownik banku, świeżo po awansie na członka jego zarządu, miał 700 tys. zł na zakup gruntów. Pożyczył, a potem oddał z nawiązką, płacąc dziesięć razy więcej za działkę, którą najpierw sprzedał tanio, a potem drogo odkupił od Bogdana Szagdaja, wrocławskiego biznesmena? Czy to on informował braci Szagdajów o możliwości kupowania atrakcyjnych działek za ułamek ich wartości?