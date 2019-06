W niewielkim kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Mrowiny ławki w sobotę były pełne. Jedna z intencji poświęcona była bowiem 10-letniej Kristinie.

Dziewczynka zaginęła w czwartek w drodze ze szkoły do domu. Jej zwłoki znaleziono kilka godzin później około pięciu kilometrów od domu.

- Serce pęka. Będziemy się modlić, żeby Kristina poszła do nieba - mówili mieszkańcy Mrowin przed mszą.

- Będziemy prosić Boga, żeby już więcej nikomu z nas nic takiego się nie przytrafiło, żeby nikt nie musiał przeżywać bólu związanego z tak okropną stratą, jaką jest strata dziecka - dodawali.

Elżbieta Świątek i Piotr Sobolewski chcieli ofiarować swoją modlitwę za to, by złapano sprawcę. - I sprawiedliwie go ukarano, bo to co zrobił, nas wszystkich przeraża - mówili.

Proboszcz parafii ksiądz Paweł Szajner na początku mszy wymienił kilka intencji, o które modlili się mieszkańcy.