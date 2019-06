W tym roku weekendowe linie obsługują dwie organizacje: Klub Sympatyków Transportu Miejskiego i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

Pierwszy zabytkowy skład wyjechał na tory w tym roku już 1 maja – to Konstal N „Gustaw”, należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

W wyniku rozstrzygniętego niedawno konkursu oferta Zabytkowej Linii Tramwajowej zostanie rozbudowana, a kursy będą regularne dzięki zaangażowaniu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego i Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

KSTM zapewni dodatkowe kursy na dotąd funkcjonujących trasach, czyli trasie A z Opery do Hali Stulecia i trasie B z Hali Stulecia do Opery. Zabytkowe tramwaje odjeżdżają z pl. Teatralnego co godzinę od godz. 11 do 17, zaś spod Hali Stulecia od godz. 12 do 17 (plus kurs o 17.45 do zajezdni „Ołbin”.

Na kursie o godz. 16 z Opery i o 17 z Hali Stulecia będzie można posłuchać opowieści przewodnika z Wrocławskiego Klubu Przewodników. Poza „Gustawem” na tych trasach pojawią się trzy tramwaje KSTM: Konstal N o numerze taborowym 1332 z 1949 r., Konstal 102Na o numerze taborowym 2069 z 1972 r., który niedawno przeszedł kompleksowy remont, oraz Konstal 4N1 „Enusia” z 1960 r.