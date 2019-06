10-latka została zamordowana w lesie w Pożarzysku, około 5 km od rodzinnego domu w miejscowości Mrowiny, w których mieszkała z mamą, babcią i dwoma siostrami. Zwłoki dziecka znalazł przypadkowy przechodzień. Widok był makabryczny. Dziewczynka była rozebrana i miała poderżnięte gardło. Nawet śledczy, którzy zjawili się na miejscu, mówili o „niesamowitym okrucieństwie”.

Pożarzyszko. Mieszkańcy żyją w strachu

W Pożarzysku, miejscowości, za którą na polnej drodze w lesie znaleziono ciało dziewczynki, mieszkańcy nie wypuszczają dzieci z domu.

– Wszystkim jest nam ciężko. Wszyscy się boimy. Ja nie mam dzieci, ale sąsiedzi nigdzie nie puszczają swoich pociech samych. Sąsiedzi mają jedenastoletnią córkę. Nawet ją odprowadzają na przystanek – mówi mieszkanka Pożarzyska Natalia Brańka.

– Bo strach, przecież go jeszcze nie złapali. A zginęło niewinne dziecko. Nasze dzieci same nie chcą wychodzić – mówią Piotr i Andrzej. Oni sami jeżdżą po wsi i zwracają uwagę na wszystkie obce osoby kręcące się w okolicy, choć są przekonani, że to musiał zrobić ktoś, kto zna ten teren.