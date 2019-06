Jego zespół Rocal Fuza grał dla Sheerana i jego przyjaciół, gdy ci w ubiegłym roku zatrzymali się na Zamku Rajsko. Brytyjski artysta spędził tu urlop.

Przez sześć dni on i jego przyjaciele zwiedzali okolicę, degustowali dostępne tu polskie wina, obserwowali pokazy rycerskie. Wzięli też udział w „średniowiecznej” uczcie z pieczonym dzikiem, lokalnymi serami, chlebem i miodami pitnymi. I to właśnie podczas tej uczty umilał im czas zespół Rocal Fuza. – Graliśmy dla nich około sześciu godzin. Na przywitanie, podczas uczty i do tańca – wspomina Ryszard Dembiński dolnośląski artysta i lutnik, który sam tworzy instrumenty wykorzystywane w jego zespole.

Teraz Dembiński przygotowuje dla Eda Sheerana prezent. – Na pamiątkę miłego spotkania w zamku Rajsko – mówi. Podarek, który artysta zamierza Sheeranowi wysłać, to replika przypominającego gitarę średniowiecznego instrumentu citola. Gra się na nim, trzymając go na piersi.