Pracownicy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) domagają się podwyżek, które obiecał im minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Do pierwszego kwartału tego roku resort miał przekazać dodatkowe 40 mln zł inspekcji weterynaryjnej. Tak się nie stało.

- Walczymy o godne pensje i chcemy 600 zł brutto podwyżki. Już teraz w całym kraju brakuje 300 wakatów, bo nikt nie chce pracować za tak niskie pieniądze - mówi Edyta Piórkowska-Sikora, która przyszła na skrzyżowanie ul. Ślężnej i Pułtuskiej, gdzie ok. 50 osób maszerowało przez pasy, blokując ruch drogowy. Pracownicy inspekcji zarabiają od 2,5 do 3,5 tys. zł brutto. Dlatego od godziny 13 do 15 chodzą po pasach. Chcą zwrócić uwagę na swoje problemy.

W Biedronce zarobisz więcej

- Musimy zadbać o zdrowie publiczne, a od wielu lat nie było żadnych podwyżek. Żaden rząd nie spełnił naszych postulatów. Lekarz weterynarii zarabia mniej niż w Biedronce, gdzie nie ma tak dużej odpowiedzialności. Niestety minister nie przekazał nam obiecanych pieniędzy. Ale na 500+ jest - dodaje Katarzyna Bajorek, która pracuje w inspekcji od 2002 r.