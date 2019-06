Na lokalnych stronach w czwartek po południu pojawiła się informacja, że 11-letnia Kristina nie wróciła ze szkoły do domu. Lekcje skończyła ok. godz. 13. Niedługo później wychowawczyni widziała ją kilkaset metrów od domu. Potem ślad po niej zaginął.

Rodzice zaalarmowali policję. Opublikowano zdjęcie i rysopis dziewczynki - wzrost 1,46 metra i długie blond włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w białą bluzkę, dżinsowe spodenki, dżinsową kurtkę oraz białe buty – adidasy.

Wieczorem pojawiła się informacja, że poszukiwania zostały zakończone. Nie podano powodu. Jednocześnie w lesie koło Imbramowic, który znajduje się ok. 5 km od Mrowin, znaleziono zwłoki dziecka. - To ok. 10-letnia dziewczynki - powiedział prokurator Marek Rusin. Nie potwierdził jednak oficjalnie, że to zwłoki Kristiny. Na miejscu pracuje policja i prokuratura, a na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok.