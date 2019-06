W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się budowa dodatkowego, szóstego peronu od strony ul. Suchej. Firma Infrakol z Jawora policzyła za roboty 7,4 mln zł i zobowiązała się ukończyć inwestycję do czerwca 2019 r.

Peron powinien więc być już gotowy, tymczasem zamiast nowej infrastruktury wciąż jest tam tylko rozgrzebany plac budowy. Wczoraj spotkaliśmy na nim zaledwie kilku pracowników.

Według Polskich Linii Kolejowych nie ma się jednak co spieszyć. Od rzecznika spółki Bohdana Ząbka usłyszeliśmy, że nowy peron to nie jest gardłowa sprawa. Jak tłumaczy, to inwestycja na przyszłość związana z rozwojem kolei aglomeracyjnej, a nowych połączeń jeszcze nie ma. Linia Wrocław Sołtysowice–Jelcz Miłoszyce jest jeszcze w budowie, a na rewitalizację trasy do Świdnicy przez Sobótkę PLK podpisały dopiero umowę na projekt.

Przez ponad pół roku Infrakol nie zbudował nawet fragmentu zaledwie 200-metrowego peronu, ale rzecznik państwowej spółki rozumie wykonawcę. Wyjaśnił nam, że jaworska firma prowadzi też duże inwestycje w rejonie Wałbrzycha, może więc peron nie jest dla niej priorytetem.