Pokazali też, że postawa obywatelska, świadomość swoich praw i upominanie się o nie wcale nie ograniczają się do największych miast.

Mieszkańcom tych miejscowości należy się tym większe uznanie, bo poszli przeciwko bezdusznym urzędom, nie mając za sobą zainteresowania mediów i wsparcia ważnych postaci czy środowisk.

Co zrobili? Stanęli na torach z transparentami: „Widzisz, synku – tak wygląda pociąg”, „Stop wykluczeniu” i zablokowali pierwszy pociąg Kolei Dolnośląskich, który miał z pompą dojechać do Lubina.

Dlatego, że poczuli się kompletnie zlekceważeni i pominięci przez rządzących regionem koalicjantów z PiS i Bezpartyjnych Samorządowców. Dla których ważniejsze było, ażeby pociąg do miasta, którym rządzi lider Bezpartyjnych, dojeżdżał z Wrocławia w niewiele ponad godzinę, niż by – ułatwiając życie mieszkańcom Rzeszotar, Raszówki, Gorzelina i Chróstnika – dojeżdżał nieco dłużej. I to mimo iż już wcześniej Polskie Linie Kolejowe zmodernizowały za ciężkie miliony złotych stacje kolejowe w tych miejscowościach.