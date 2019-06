To nie była spokojna rodzina. 62-letni Władysław N. – były bokser, mieszkał przy Pereca we Wrocławiu z czterema innymi osobami, m.in. ze swoją konkubiną Krystyną M. i jej zięciem Mariuszem A. Mężczyzna często pił, a wtedy w domu dochodziło do awantur.

20 kwietnia 2018 r. najpierw kupił alkohol i wypił go z kolegą, po czym wrócił do domu. Wtedy zaczęła się awantura. Z ustaleń prokuratury wynika, że były bokser miał bić konkubinę po całym ciele. W międzyczasie zięć pokrzywdzonej postanowił interweniować. I on został pobity.

Obrażenia obojga były tak liczne, że ani konkubina, ani jej zięć nie przeżyli pobicia. Sekcja zwłok wykazała, że Władysław N. bił bardzo brutalnie. Konkubina miała rany od pięści na całym ciele i mnóstwo krwiaków na kończynach, głowie i mózgu. Mężczyzna wielokrotnie połamał jej też mostek. Władysław N. nie litował się też nad jej zięciem, który oprócz krwiaków na głowie oraz kończynach, miał połamane zęby i nos.