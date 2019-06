Ulice Pełczyńska, Zajączkowska, Pęgowska i Obornicka to cztery wylotówki z Wrocławia w kierunku Obornik Śląskich, które idą do remontu za niemal 76 mln zł. Kilka dni temu spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę z wykonawcą.

Wycinka drzew

Firma Skanska poprawi tam nie tylko nawierzchnię jezdni, ale wybuduje nowe chodniki, trasy rowerowe i oświetlenie, a także przebuduje pętlę autobusową na Pęgowskiej.

Roboty w tym rejonie miasta jeszcze się nie zaczęły, a już wywołują emocje. Przy Obornickiej Skanska krzyżykami oznaczyła bowiem 22 drzewa, które pójdą pod topór, ponieważ jezdnia ma być poszerzona o trzeci pas. Miejscy aktywiści z Akcji Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia podnieśli alarm, nazywając tę decyzję "masakrą".

Sprawdzili, że do wycinki idą głównie jesiony (do 2,8 m obwodu pnia), ale też np. dęby szypułkowe (ok. 2 m obwodu pnia). Przyjrzeli się też dokumentacji, odkrywając, że wzdłuż jezdni nie przewidziano żadnego nasadzenia.