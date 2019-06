Do zabójstwa doszło 6 października 2017 r. 20-letni Dominik wrócił po pracy do domu i zauważył, że zniknęły jego gry. Matka i konkubent nieraz go okradli, żeby mieć pieniądze na wódkę. Zdenerwował się. Zaczął ich pytać, gdzie są gry. Kiedy nie odpowiadali, chwycił nóż, żeby im pogrozić. W ogóle się nie bali.

Dominik ze złości trzasnął drzwiami. Na tyle mocno, że wyleciała szyba. Matka Dominika w odwecie zrzuciła jego telewizor. Wtedy dźgnął ją dwukrotnie nożem. Przybiegł jej konkubent. Zaczęli się z Dominikiem przepychać. Dominik dźgnął też jego. W sumie biegli naliczyli 14 ran kłutych. Rafał P. zmarł na miejscu.

Dominik przyznał się do winy. Został zatrzymany i cztery miesiące spędził w areszcie. Później na wniosek obrony sąd zgodził się, by odpowiadał z wolnej stopy. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, która prowadziła sprawę, postawiła mu zarzut próby zabójstwa i zabójstwa, za które grozić może nawet dożywocie.