Kongres Regionów to doroczne spotkanie samorządowców, urzędników, naukowców i aktywistów. Na wrocławskim stadionie po raz dziesiąty eksperci od miast rozmawiali o sprawach ekologii czy zarządzania. Jednym z głównych tematów jest mobilność w miastach.

Kongres Regionów 2019. Kraków pokazuje, jak zmieniać miasto

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, opowiedział o tym, jak samorządy mogą poradzić sobie z nadmiernym ruchem w centrum wielkich miast.

- Wszystkie nasze miasta mają problem z zanieczyszczeniem powietrza, bezpieczeństwem na drogach i przestrzenią publiczną, która brutalnie została zachwiana. Samochody przyjeżdżają lawetami, a my stajemy się złomowiskiem Europy. Często są to zwykłe starocie, które gdzieś trzeba zaparkować. Trawniki stają się miejscami do parkowania - opowiadał dyrektor. Przekonywał, że ograniczenia ruchu są szansą na zmianę: - Nie ma miasta na świecie, które osiągnęło dobrą jakość życia tylko marchewką. Często odkładamy decyzję na nie wiadomo kiedy, np. jak będą park and ride’y, czy piąta linia metra. To nigdzie nie działa w ten sposób.