Kongres Regionów to doroczne spotkanie samorządowców, urzędników, naukowców i aktywistów. Na wrocławskim stadionie po raz dziesiąty eksperci od miast rozmawiali o sprawach transportu, ekologii czy zarządzania.

Sutryk: Wzmocnić samorząd

Jacek Sutryk podczas swojego przemówienia podkreślał, że to szczególny rok. - To szczególny kongres, bo jubileuszowy. To jeden z wielu jubileuszy, który obchodzimy. 20-lecie obecności w NATO, 15-lecie członkostwa w UE, 30-lecie wyborów kontraktowych. Ten ostatni jubileusz jest niezwykle ważny, bo ten okres pozwolił wyrosnąć demokratycznemu polskiemu samorządowi. Za rok mamy 30-lecie polskiego samorządu, i ten jubileusz będziemy szczególnie celebrować w przyszłym roku.

- W Gdańsku przyjęliśmy 21 tez dla samorządu. Tez, które mówią o tym, jak wzmocnić polski samorząd. Wołamy i instrumenty prawne, które lepiej pozwolą nam na wypełnianie zadań dla mieszkańców. Nie chcemy rozbicia dzielnicowego ani władzy dla władzy. Chcemy lepiej służyć mieszkańcom.