„Przed chwilą otrzymałem informację, iż pociągi będą zatrzymywać się w Rzeszotarach, Raszówce, Gorzelinie i Chróstniku już od 17 czerwca” – napisał we wtorek po godz. 16 na Fb Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. W poniedziałek złożył w tej sprawie wniosek do Kolei Dolnośląskich, a one do PKP Polskich Linii Kolejowych, które na rozpatrzenie go miały 40 dni.

Decyzja, by składy jadące z Wrocławia do Lubina przez Legnicę zatrzymywały się na czterech małych stacjach, zajęła więc kolejarzom dwa dni. Wymusili to, przede wszystkim na politykach rządzących regionem, mieszkańcy tych małych miejscowości. W sobotę ponad setka osób zablokowała w Raszówce przyjazd pierwszego składu do Lubina.

Ludzie stanęli na torach z transparentami: „Widzisz synku – tak wygląda pociąg”, „Stop wykluczeniu”.

To wykluczenie, jak argumentowali, zafundował im zarząd Dolnego Śląska, który doprowadził do uruchomienia linii Wrocław – Lubin. Ale, by skrócić czas przejazdu na tej trasie do niewiele ponad godziny, pociągi pasażerskie nie zatrzymywały się w Rzeszotarach, Raszówce, Gorzelinie i Chróstniku – na stacjach świeżo zmodernizowanych na miliony złotych.