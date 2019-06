Mariusz L. mieszkał z córką na parterze w kamienicy w Siechnicach. Oprócz niego w budynku mieszkały trzy rodziny. Na piętrze rodzina Jana G.: brat Andrzej, matka Teresa i jej konkubent Zygmunt. Jan G. posprzeczał się z rodziną, więc zajmował altankę niedaleko kamienicy. Nie utrzymywał wokół siebie zbytniego porządku, co denerwowało sąsiada. Tak jak to, że pukał w jego okna.

Sąsiedzi z parteru i pierwszego piętra nie żyli ze sobą w zgodzie. Mariusz L. kłócił się z Teresą i Janem G. – Jasiek musiał znów zacząć brać narkotyki, bo po nocach stukał mi w okna i budził mi córkę. Opowiadał niestworzone rzeczy, że widzi jakąś blondynkę – tłumaczy swój konflikt z sąsiadami oskarżony.

"Idę kur...ę podpalę"

27 lipca 2018 r. po południu wrócił z pracy. Razem z kolegami i koleżanką pili alkohol, gdy znów usłyszał pukanie w okna. Doszło do wymiany zdań z Janem G. Co tak zdenerwowało Mariusza L., że postanowił pójść do altanki sąsiada. – Wychodząc, powiedział: „Idę kur…ę podpalę” – zeznał jeden ze świadków.