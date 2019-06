Gdy w 1994 r. Józef Krawczyk otwierał na pl. Solnym Guinness Pub, nie spodziewał się, że jego lokal po latach będzie jednym z najstarszych w mieście. Wiele restauracji upadało, a irlandzki pub w sercu Wrocławia trzyma się bardzo dobrze.

- Nasz pub jest już właściwie lokalem kultowym, znanym wszystkim wrocławianom i nie tylko. Stworzyliśmy miejsce, które na stałe wpisało się w krajobraz stolicy Dolnego Śląska – uważa Krawczyk. Przed Guinnessem otwarto minibrowar i restaurację Spiż, które nadal cieszy się sporą popularnością oraz zamkniętą już Piwnicę Świdnicką.

Krawczyk, zanim został restauratorem, przez 18 lat pracował w państwowej firmie budowlanej. Był kierownikiem eksportu i grupy robót. Później tworzył lody, hurtownię słodyczy, mieszalnię lakierów.

- Miałem kilkanaście różnych biznesów i przyszedł czas, gdy doszedłem do wniosku, że trzeba porządnie robić jedną rzecz. Gastronomia i otwarcie Guinnessa to przypadek. Startowałem w przetargu na lokal na zupełnie inne przeznaczenie, ale po wygraniu doszedłem do wniosku, że jest idealny na pub. Obok znajdował się John Bull. Każdemu wydawało się, że drugi lokal nie ma żadnych szans. Teraz jest inaczej, im większa liczba restauracji w jednym miejscu, tym większa koniunktura - mówi Krawczyk.