Najchętniej w zeznaniach przed prokuraturą Ireneusz M. mówił o swoich hipotezach, co mogło się wydarzyć w sylwestrową noc 1996/1997. Dawał rady śledczym, że trzeba sprawdzić wszystkich, którzy mieli kontakty z policją. Tłumaczył, że to dziwne, by do morderstwa doszło na podwórku R., gdzie znaleziono okaleczone zwłoki dziewczyny.

– Nie było jej butów, po co ktoś miałby je zabierać – przekonywał w czasie przesłuchań, które zostały odtworzone na kolejnej rozprawie w sprawie zbrodni miłoszyckiej. – Może się tam doczołgała, może to stało się w jakimś domu obok. Może zrobił to ktoś, kto do Miłoszyc przyjechał samochodem. Nie musiał nawet nikogo tam znać.

– Czy spalił pan spodnie albo poprosił o to swoją żonę? Czy zniszczył je pan w jakikolwiek sposób – pytał prokurator, a Ireneusz M. zaprzeczał. Zaprzeczył także, że spodnie były zakrwawione. Miał wprawdzie uderzyć przed wyjściem na imprezę w szklane drzwi i rozciąć sobie rękę, ale – jak sam mówił – było to tylko zadrapanie.