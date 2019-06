– Wsłuchując się w głos opinii publicznej, jednoznacznie deklaruję, że Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do tego typu sytuacji na terenie kierowanej przeze mnie uczelni – zapowiedział dr hab. Andrzej Rokita, rektor uczelni.

Mowa o organizacji pokazu fajerwerków na Polach Marsowych przez Polskie Biuro Targów i Wystaw Poznań EXPO. Zgodnie z harmonogramem imprezy we Wrocławiu zostaną zaprezentowane dwa 30-minutowe spektakle pirotechniczno-laserowe. Jednym z nich będzie „Armageddon”, czyli „potęga żywiołów i wielka eksplozja”. Ponadto planowane są koncerty.

Tak dużej imprezie pirotechnicznej sprzeciwiają się prezydent Jacek Sutryk, dyrektor wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak oraz wielu mieszkańców miasta.

– Zwierzęta nie są przyzwyczajone do godzinnego walenia fajerwerków. Uszy zwierząt są znacznie wrażliwsze niż ludzkie, dlatego będą odczuwać ból. Na Biskupinie jest najwięcej gatunków ptaków w całym mieście, do tego trwa okres lęgowy. W efekcie ptaki opuszczą gniazda, co będzie mieć fatalne skutki. Ktoś tego nie przemyślał – tłumaczył Radosław Ratajszczak. Z kolei Jacek Sutryk przypominał, że „Wrocław nie strzela”, i zaapelował do organizatorów o „odwołanie pirotechnicznej części pokazu, która niesie niebezpieczny hałas dla zwierząt”.