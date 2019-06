W tym roku obchodzimy 200-lecie urodzin kompozytora i świętujemy je hucznie, przynajmniej oficjalnie. Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, podkreślając w uzasadnieniu uchwały, że jego dorobek jest zakorzeniony w narodowej tradycji muzycznej, a jego wielkie opery „dotykają sedna idiomu polskości”.

Ale w rzeczywistości Moniuszki nie znamy, kompozytor nie doczekał się wciąż porządnej monografii, a badania nad jego twórczością są więcej niż skromne. Trudno uwierzyć, że jego najsłynniejsze opery znamy z XX-wiecznych opracowań, zaś wczesna twórczość została niemal całkowicie zapomniana. Warto więc korzystać z takich rocznic, żeby porozmawiać o Moniuszce i go posłuchać.

W sobotę nie tylko porozmawiamy i posłuchamy, ale i zobaczymy. Ossolineum sprowadziło bowiem film amerykański „Overture to Glory” z 1940 roku, jeden z ostatnich przedwojennych obrazów w jidysz. To jedyny w historii zagraniczny film o Stanisławie Moniuszce. Polski kompozytor, grany w nim przez przystojnego aktora Jacka Mylonga Muntza, staje na drodze kantora wileńskiej synagogi, by na zawsze odmienić los żydowskiego śpiewaka. Film będzie pokazany w Auli Ossolineum, w oryginalnej wersji językowej w jidysz z angielskimi i polskimi napisami. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować: marketing@ossolineum.pl, tel. 71 371 95 95.