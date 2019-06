NIK zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 25 lat liczba samochodów wzrosła czterokrotnie, co odbiło się na problemach z korkami w miastach i brakiem miejsc parkingowych. Lekarstwem na ten problem miały być strefy płatnego parkowania.

Kontrola, która została przeprowadzona od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2018 objęła 18 miast. Spośród nich najwięcej, bo 5198 płatnych miejsc parkingowych, zostało utworzonych w Gdańsku. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław, gdzie miasto pobiera opłaty w 4368 miejscach. To stolica Dolnego Śląska jest też największym beneficjentem tego systemu. Dochód przez 4,5 roku wyniósł 49,8 mln zł, a wydatki 26 090 tys. zł.

Nierzetelny nadzór

To, co we Wrocławiu zwróciło uwagę kontrolerów, to kwestia budowy podziemnego parkingu przy Hali Stulecia. Powstało tam 792 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 dla autokarów. NIK zaznacza w raporcie, że „przedsięwzięcie to zostało przygotowane bez dochowania należytej staranności, a postępowanie o udzielenie koncesji, jak również sposób wykonywania ustalonych z wybranym koncesjonariuszem warunków współpracy, nie przebiegały prawidłowo".