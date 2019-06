Ksiądz Bakalarczyk został zaatakowany przed godz. 7, gdy przyszedł do kościoła odprawić mszę świętą. Napastnik miał stać w przedsionku bocznego wejścia do świątyni. Czekał na kapłana.

– Moim zdaniem jest to atak na człowieka w sutannie, a nie atak personalny. Gdyby pierwszy na miejscu pojawił się proboszcz, to on mógłby być ofiarą napaści – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej, i dodaje:

– Zaatakowany duchowny jest spokojnym, bogobojnym człowiekiem. Ksiądz po ataku był przytomny, ale nic nie pamiętał z tego, co się wydarzyło. Wiele razy przekonywaliśmy się w Polsce, że przyzwolenie na mowę nienawiści może skończyć się tragicznie. Od słów do czynów jest krótka droga. Prosimy osoby wierzące o modlitwę za księdza Ireneusza. Będą odprawiane msze święte w intencji jego powrotu do zdrowia.

Działanie nożownika motywowane filmem Sekielskich?