O sprawie poinformowała nas czytelniczka, która jest pacjentką Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Miała mieć operację w maju, następnie przesunięto ją na czerwiec, ale i w tym terminie się nie odbyła. – Usłyszałam tylko nieoficjalnie, że powodem jest brak pielęgniarek – mówi.

Marzena Kasperska, rzeczniczka szpitala wojskowego, potwierdza, że operacje są przesuwane. Powodem są zwolnienia lekarskie, na których przebywa 30 proc. instrumentariuszek, czyli w sumie kilkanaście osób. Powodem, jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy jest wstrzymanie wypłat dodatku motywacyjnego. To właśnie dla pielęgniarek pracujących na najbardziej wymagających oddziałach, czyli m.in. na bloku operacyjnym, był on najwyższy i wynosił nawet 400 zł miesięcznie.

– W maju zarząd szpitala podjął decyzję, by uporządkować składowe wynagrodzenia pielęgniarek, które oprócz pensji podstawowej dostają różne dodatki. Na czas ustalania nowych regulacji, zawieszono wypłatę dodatków motywacyjnych. To, w zależności od tzw. ciężkości oddziału, od 100 do 400 złotych pobieranych niezależnie od podstawy wynagrodzenia – informuje Marzena Kasperska. Dyrekcja szpitala chciała, by system był przejrzysty, a wysokość kwot zależna od wkładu pracy.