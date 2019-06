Zofia Franke: Skąd pomysł, by „człowiek” stał się hasłem przewodnim tegorocznej imprezy?

Sylwia Gulewicz-Wysocka, dyrektor artystyczna Nocy z Designem: Człowiek jako istota i byt w kosmosie jest najważniejszy. Dla człowieka tworzy drugi człowiek – to podstawa wzajemnego zrozumienia.

Konstruując program, uznałam, że nie ma nic ważniejszego ani nikogo ważniejszego – jesteśmy my. Wiemy najlepiej, czego potrzebujemy i co jest najważniejsze dla naszego istnienia: aspekt zdrowia fizycznego i psychicznego, edukacji, relaksu, dbałości o siebie nawzajem, a więc i o środowisko.

Rozumiem, że humanistyczne podejście do projektowania polega przede wszystkim na rozpoznaniu potrzeb i najlepszych metod ich zaspokojenia?

– Rozpoznanie potrzeb, czyli funkcjonalności wszystkiego, co powstaje, wszystkiego, co tworzy człowiek dla człowieka. Istotą jest przenikanie się sztuki i użyteczności – dopiero kolejnym etapem jest to, jak coś wygląda – podstawą jest działanie, a dopełnieniem wygląd.