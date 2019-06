Dźwiękowy Szlak Odry ma zacząć się we Wrocławiu i biec aż do Szczecina. – Szlak ma prowadzić przez miejsca, które są warte nasłuchiwania i trudne do odkrycia przeciętnemu turyście. Pięknych miejsc jest wiele, ale osoba bez wiedzy zobaczy w nich tylko kawałek łąki – mówi Michał Zygmunt. – W takim miejscu będzie można się wyciszyć, odpocząć, a jednocześnie poczytać, czego słuchamy. Odwiedzający poznają kawałek otaczającego świata. Dolny Śląsk jest jaskinią dźwięków.

Michał Zygmunt to muzyk i kompozytor, „desantowicz z Wrocławia”, jak sam o sobie mówi, obecnie mieszka we wsi Chobienia (powiat lubiński). Ma dom w pobliżu rzeki, a za oknem las łęgowy. Chciałby, aby jeden z przystanków na szlaku znajdował się przed jego domem.

Zygmunt nie tylko komponuje muzykę, ale tworzy pejzaże dźwiękowe. Zbiera i nagrywa dźwięki przyrody, znany jest z ich artystycznego przetwarzania. Lwią część jego twórczości i wielką pasję stanowią dźwięki związane z rzeką Odrą i jej dorzeczem. – Pomysł szlaku wpisuje się w całą moją działalność. Odkrywam Odrę, którą włączam w swoją muzykę – opowiada artysta. – Zastanawiam się, co mogę zrobić, by przyroda dostarczała emocji, byśmy zwrócili się w jej stronę. Słuchanie jest jedną z największych przyjemności, przenosi nas do świata wyobraźni, umożliwia podróż w głąb siebie.