Z transparentami "Kościół kryje pedofilów. Dość milczenia", „Będziesz Siedział", „Episkopat do więzienia", „To nie Twoja wina, jesteśmy z Tobą" i z nazwiskami biskupów oraz podejrzanego o pedofilię księdza Piotra M. przedstawicielki i przedstawiciele Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz inicjatywy Dość Milczenia z Krakowa stanęli przed kościołem w Ruszowie (powiat zgorzelecki) tuż przed niedzielną mszą, by okazać wsparcie dla ofiar księży pedofilów.

To właśnie proboszcz z Ruszowa został aresztowany tydzień temu pod zarzutem innej czynności seksualnej. Gdy o sprawie poinformowały media, do prokuratury zgłosiło się kilkanaście kobiet, które miały być molestowane przez księdza 30 lat temu. I ciągle zgłaszają się kolejne. Część mieszkańców parafii w winę księdza nie wierzy. Zebrali już ponad 300 podpisów w jego obronie, bo chcą w ten sposób przekonać sąd, by pozwolił księdzu wrócić do parafii i odpowiadać z wolnej stopy.